Limeira enfrenta fila de cirurgias, falta de medicamentos e obras atrasadas; vereadores debatem situação com secretária municipal Foto: Câmara de LimeiraPrevisão de entrega de obras em unidades de saúde, compra de medicamentos,... Portal Veloz|Do R7 04/07/2025 - 11h57 (Atualizado em 04/07/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmara Municipal de Limeira

Foto: Câmara de LimeiraPrevisão de entrega de obras em unidades de saúde, compra de medicamentos, filas de espera para cirurgia e atendimento para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Esses foram alguns dos principais temas pautados pelos membros da Comissão de Saúde da Câmara, em reunião nesta quinta-feira, 3 de julho, com a secretária Municipal Maria Helena Chen, e com o secretário adjunto de Saúde de Limeira, Alexandre Ferrari.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes sobre a situação da saúde em Limeira!

Leia Mais em Portal Veloz:

Casal briga e mulher é agredida na Avenida Jhon Boyd Dunlop em Campinas

APAE Motor Rocka acontece dia 6 de setembro na sede da entidade

Conselheiros tutelares relatam ameaças de morte e cobram valorização da função em reunião com Comissão de Segurança Pública de Limeira