Limeira lança campanha contra racismo e abre novo canal de denúncias via 156

Imagem: Prefeitura de LimeiraA Prefeitura de Limeira lançou, na quarta-feira (2), a campanha “Diga Não ao Racismo” durante a primeira final da Copa São Paulo de Basquete, no Ginásio Vô Lucato, entre a S.L. Mandic Limeira Basket e a equipe de Tatuí. Na ocasião, foi anunciado que o telefone 156 passa a receber também denúncias de discriminação no município. A iniciativa conta com o apoio do Conselho Municipal dos Interesses do Cidadão Negro (Comicin).

