Limeira oferece cursos gratuitos de Auxiliar Administrativo e Operador de Empilhadeira O Sest Senat Limeira, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, está... Portal Veloz|Do R7 04/07/2025 - 10h17 (Atualizado em 04/07/2025 - 10h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

O Sest Senat Limeira, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de Auxiliar Administrativo e Operador de Empilhadeira, oferecidos por meio do programa Qualifica SP. A ação tem o apoio da Secretaria Municipal de Comunicação.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para mais informações sobre como se inscrever e garantir sua vaga!

Leia Mais em Portal Veloz:

Limeira lança campanha contra racismo e abre novo canal de denúncias via 156

Viaduto da Avenida Cillos não acompanha expansão de Americana e gera reclamações, aponta vereador

Pedido de abertura de processo de cassação do prefeito de Sorocaba é rejeitado na Câmara