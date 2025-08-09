Limeira realiza mutirão de empregos com 700 vagas nesta terça (12)
Foto: Prefeitura de LimeiraA Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, promove nesta terça-feira (12), das 15h às 21h, um mutirão de empregos com mais de 700 vagas. A ação será realizada no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado no Pátio Office, anexo ao Pátio Limeira Shopping. O horário ampliado visa facilitar o acesso de mais candidatos, especialmente os que trabalham durante o dia e estão em busca de recolocação profissional.
