Limeira realiza mutirão de empregos com 700 vagas nesta terça (12) Foto: Prefeitura de LimeiraA Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, promove... Portal Veloz|Do R7 09/08/2025 - 08h57 (Atualizado em 09/08/2025 - 08h57 )

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de LimeiraA Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, promove nesta terça-feira (12), das 15h às 21h, um mutirão de empregos com mais de 700 vagas. A ação será realizada no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado no Pátio Office, anexo ao Pátio Limeira Shopping. O horário ampliado visa facilitar o acesso de mais candidatos, especialmente os que trabalham durante o dia e estão em busca de recolocação profissional.

