Limeira recebe primeira edição do Festeja com grandes shows e atrações gastronômicas O evento promete movimentar a cidade A cidade de Limeira será palco de um evento... Portal Veloz|Do R7 22/05/2025 - 21h16 (Atualizado em 22/05/2025 - 21h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

O evento promete movimentar a cidade. A cidade de Limeira será palco de um evento inédito neste domingo (25): a primeira edição do Festeja, que chega com a promessa de movimentar a região com música ao vivo, gastronomia variada e uma estrutura pensada para o público curtir com conforto e segurança.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse grande evento!

Leia Mais em Portal Veloz:

Prefeitura de Americana executa melhorias em galeria pluvial na Rua Anhanguera

Avião com destino a Dubai retorna a Guarulhos após falha técnica; voo é cancelado

Justiça libera Lamborghini de MC Ryan após reparo de R$ 948 mil no estádio de Piracicaba