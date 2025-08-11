Limeira registra -0,1°C e abriga 77 pessoas em situação de rua A temperatura mínima foi registrada no Bairro do Tatu Limeira registrou, na madrugada desta segunda-feira... Portal Veloz|Do R7 11/08/2025 - 18h19 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

A temperatura mínima foi registrada no Bairro do Tatu

Limeira registrou, na madrugada desta segunda-feira (11), a temperatura de -0,1°C, conforme dados do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro). A temperatura mínima foi registrada no Bairro do Tatu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre a situação das pessoas em situação de rua na cidade.

Leia Mais em Portal Veloz:

Campinas poderá usar tecnologia OCR em radares de trânsito; votação ocorre hoje na Câmara

Justiça Militar expede alvará de soltura dos três policiais acusados de assassinar delator do PCC

Ônibus com torcedores do Cruzeiro pega fogo em Minas Gerais