Limeira registra -0,1°C e abriga 77 pessoas em situação de rua

A temperatura mínima foi registrada no Bairro do Tatu  Limeira registrou, na madrugada desta segunda-feira...

Portal Veloz|Do R7

A temperatura mínima foi registrada no Bairro do Tatu
Limeira registrou, na madrugada desta segunda-feira (11), a temperatura de -0,1°C, conforme dados do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro). A temperatura mínima foi registrada no Bairro do Tatu.

