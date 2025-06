Limeira registra 250 mortes no trânsito em um ano e Comissão da Câmara cobra medidas do Executivo Foto: Câmara de LimeiraEm busca de ações integradas de segurança pública para diminuição de acidentes... Portal Veloz|Do R7 09/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 09/06/2025 - 10h37 ) twitter

Foto: Câmara de LimeiraEm busca de ações integradas de segurança pública para diminuição de acidentes de trânsito, principalmente em relação a motociclistas, a Comissão de Segurança Pública da Câmara realizou uma reunião conjunta com a participação de forças policiais e com o secretário de Mobilidade Urbana, Nilson Sérgio Pasqualotto, nesta quinta-feira, 5 de junho. Conscientização e investimento em tecnologia foram apontados como possíveis soluções para coibir infrações. Os trabalhos foram transmitidos ao vivo e o vídeo pode ser conferido na íntegra neste link.

