Limeira Shopping traz "Aventura Congelante" e show de mágica neste final de semana O Limeira Shopping programou duas atrações especiais para as crianças e famílias neste final de... Portal Veloz|Do R7 31/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 12h58 )

Portal Veloz

O Limeira Shopping programou duas atrações especiais para as crianças e famílias neste final de semana. O projeto “Palco Encantado” apresenta, no sábado (2/8), uma história inesquecível por meio da mágica do teatro infantil e, no domingo (3), um show de mágica.

