Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Limeira tem novo Encontro de Carros Antigos, agora com Espaço Kids

No próximo domingo, 17 de agosto, o Limeira Shopping recebe mais uma edição especial do...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

No próximo domingo, 17 de agosto, o Limeira Shopping recebe mais uma edição especial do Encontro de Carros Antigos, que é diversão garantida para toda a família. A atividade celebra a paixão pelo antigomobilismo com o “Encontro de Clássicos” e, desta vez, terá uma novidade: um Espaço Kids.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.