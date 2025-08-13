Limeira tem novo Encontro de Carros Antigos, agora com Espaço Kids No próximo domingo, 17 de agosto, o Limeira Shopping recebe mais uma edição especial do... Portal Veloz|Do R7 13/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 13/08/2025 - 08h18 ) twitter

Portal Veloz

No próximo domingo, 17 de agosto, o Limeira Shopping recebe mais uma edição especial do Encontro de Carros Antigos, que é diversão garantida para toda a família. A atividade celebra a paixão pelo antigomobilismo com o “Encontro de Clássicos” e, desta vez, terá uma novidade: um Espaço Kids.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

