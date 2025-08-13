Limeira tem novo Encontro de Carros Antigos, agora com Espaço Kids
No próximo domingo, 17 de agosto, o Limeira Shopping recebe mais uma edição especial do...
No próximo domingo, 17 de agosto, o Limeira Shopping recebe mais uma edição especial do Encontro de Carros Antigos, que é diversão garantida para toda a família. A atividade celebra a paixão pelo antigomobilismo com o “Encontro de Clássicos” e, desta vez, terá uma novidade: um Espaço Kids.
No próximo domingo, 17 de agosto, o Limeira Shopping recebe mais uma edição especial do Encontro de Carros Antigos, que é diversão garantida para toda a família. A atividade celebra a paixão pelo antigomobilismo com o “Encontro de Clássicos” e, desta vez, terá uma novidade: um Espaço Kids.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: