Linha 375 circulará com novos horários a partir desta terça (6) em Campinas

Foto: Prefeitura de CampinasA linha 375 (Alphaville Dom Pedro) vai circular com novos horários em dias úteis e finais de semana a partir desta terça-feira, 6 de maio. As mudanças foram determinadas pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e buscam atender melhor aos usuários da região do Alphaville Dom Pedro no período noturno.

Saiba mais sobre as alterações e como elas podem impactar sua rotina no Portal Veloz!

