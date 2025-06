Linha de ônibus 505 ganha dois novos horários para atendimento ao Uninorte II a partir de quarta (25) em Piracicaba Foto: Prefeitura de PiracicabaA Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes de Piracicaba informou que,... Portal Veloz|Do R7 24/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 24/06/2025 - 08h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ISABELA BORGHESE

Foto: Prefeitura de PiracicabaA Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes de Piracicaba informou que, a partir de quarta-feira (25), a linha 505 do transporte coletivo passará a atender o Uninorte II em mais dois horários: as novas saídas serão às 21h20, partindo do Terminal Central de Integração (TCI), e às 22h10, com saída do próprio Uninorte II.

Saiba mais sobre essa importante mudança no transporte público consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

CAMPL recebe emenda de R$150 mil para equipar ampliação da sede em Limeira

Ajudante de jardineiro, operador, motorista: PAT de Limeira oferece 59 vagas nesta terça-feira (24)

Colmeia: inscrições abertas para cursinho pré-vestibular gratuito