Linhas 194, 364 e 377 têm novos trajetos a partir desta terça (1º) em Campinas; veja Foto: Prefeitura de CampinasQuem costuma utilizar as linhas 194 (Jardim Itaguaçu), 364 (Jardim São Fernando)... Portal Veloz|Do R7 01/04/2025 - 08h28 (Atualizado em 01/04/2025 - 08h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de CampinasQuem costuma utilizar as linhas 194 (Jardim Itaguaçu), 364 (Jardim São Fernando) e 377 (Vila Marieta/Shopping Dom Pedro) deve ficar atento aos novos trajetos, que começam a valer a partir desta terça-feira (01/04), conforme determinação da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

Saiba mais sobre as mudanças e como elas podem afetar sua rotina no transporte público, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Sine Municipal de Sorocaba oferece 247 vagas de emprego na terça-feira (1)

Stand-up “O Que Passa Na Cabeça Dela” traz Bruna Louise de volta a Americana

Paulistão Sicredi encerra edição 2025 com recorde histórico de público e audiência