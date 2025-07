Lista de restaurantes selecionados para o 7º Festival Gastronômico de3 Piracicaba é divulgada A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, torna pública a lista com... Portal Veloz|Do R7 11/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 11/07/2025 - 10h38 ) twitter

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, torna pública a lista com os nomes dos estabelecimentos gastronômicos e das cervejarias artesanais selecionadas para participação no 7º Festival Gastronômico de Piracicaba – Comida na Rua, que será realizado nos dias 1, 2 e 3 de agosto, na praça José Bonifácio, na região central da cidade. São ao todo 32 estabelecimentos, sendo 16 de alimentação, 8 cervejarias, 3 de drinks, 2 sorveterias e também 3 docerias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades do festival!

