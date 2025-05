Locais da prova do Vestibular Univesp 2025 serão divulgados em 9 de maio estudante provaNesta sexta-feira (9), a partir das 10h, a banca organizadora do Processo Seletivo 2025... Portal Veloz|Do R7 06/05/2025 - 09h27 (Atualizado em 06/05/2025 - 09h27 ) twitter

Group of high school students taking a test in a classroom Antonio Diaz/Antonio Diaz

Nesta sexta-feira (9), a partir das 10h, a banca organizadora do Processo Seletivo 2025 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), divulgará os locais da prova no site vestibular.univesp.br. No total, são ofertadas 22.935 vagas, destinadas a 432 polos, de 373 municípios (capital, interior e litoral). São oferecidos nove cursos gratuitos: Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura), Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação (Eixo de Computação), e Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção).

