Luis Ferraz assume Secretaria de Administração de Cordeirópolis
Foto: Prefeitura de CordeirópolisAnúncio foi feito nesta segunda (25) pela prefeita Cristina Saad Luis Fernando...
Foto: Prefeitura de CordeirópolisAnúncio foi feito nesta segunda (25) pela prefeita Cristina Saad Luis Fernando Ferraz, mais conhecido como Pena, assumiu como secretário de Administração de Cordeirópolis. Michele Baccochina de Sousa, até então à frente da pasta, está de férias e depois entrará de licença maternidade. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (25) pela prefeita Cristina Saad. “Agradeço o empenho da Michele ao longo destes 8 meses”, declarou.
Foto: Prefeitura de CordeirópolisAnúncio foi feito nesta segunda (25) pela prefeita Cristina Saad Luis Fernando Ferraz, mais conhecido como Pena, assumiu como secretário de Administração de Cordeirópolis. Michele Baccochina de Sousa, até então à frente da pasta, está de férias e depois entrará de licença maternidade. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (25) pela prefeita Cristina Saad. “Agradeço o empenho da Michele ao longo destes 8 meses”, declarou.
Para mais detalhes sobre essa nova nomeação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Para mais detalhes sobre essa nova nomeação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: