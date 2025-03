Luiz Torelli, do Projeto ‘Um a Uno’, lança documentário de sua expedição pelas Américas nesta sexta (21) em Nova Odessa Depois de viajar por 32 países e quatro continentes, em quase 4 anos de aventuras,... Portal Veloz|Do R7 20/03/2025 - 10h47 (Atualizado em 20/03/2025 - 10h47 ) twitter

Depois de viajar por 32 países e quatro continentes, em quase 4 anos de aventuras, o novaodessense Luiz Torelli, do Projeto “Um a Uno”, lança às 19h30 desta sexta-feira (21), no Teatro Municipal Divair Moreira, o documentário “Meu Amigo Sandro – O Filme”. O Teatro Municipal de Nova Odessa fica na Rua Tamboril, nº 140, no Jardim das Palmeiras/Jardim Alvorada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra mais sobre essa incrível jornada!

