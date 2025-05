MAC de Americana recebe nova exposição nesta terça-feira As imagens captadas por um processo puramente documental são armazenadas em um dispositivo de arquivamento... Portal Veloz|Do R7 26/05/2025 - 18h36 (Atualizado em 26/05/2025 - 18h36 ) twitter

As imagens captadas por um processo puramente documental são armazenadas em um dispositivo de arquivamento de instantes fotográficos. Estreia nesta terça-feira (27), às 9h, a exposição “Timeless”, do artista plástico Marcelo Tinoco, aberta à visitação até o dia 22 de agosto, das 9h às 17h, no MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana, localizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL) da cidade, à Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo. A entrada é gratuita. A mostra é promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS).

