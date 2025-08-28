Mãe e bebê de 2 meses são atropelados em Limeira; motorista fugiu sem prestar socorro
Com o impacto, a mulher sofreu escoriações nos braços, pernas, cabeça e maxilar. O bebê teve ferimentos leves na cabeça. Uma mulher e o filho dela de apenas dois meses foram atropelados por um carro na tarde desta quarta-feira (27), em Limeira. A condutora do veículo, um Celta, não prestou socorro às vítimas.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse caso!
