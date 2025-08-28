Logo R7.com
Mãe e bebê de 2 meses são atropelados em Limeira; motorista fugiu sem prestar socorro

Com o impacto, a mulher sofreu escoriações nos braços, pernas, cabeça e maxilar. O bebê...

Portal Veloz|Do R7

Com o impacto, a mulher sofreu escoriações nos braços, pernas, cabeça e maxilar. O bebê teve ferimentos leves na cabeça. Uma mulher e o filho dela de apenas dois meses foram atropelados por um carro na tarde desta quarta-feira (27), em Limeira. A condutora do veículo, um Celta, não prestou socorro às vítimas.

