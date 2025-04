Maiara Maraisa se apresentam em Campinas neste mês de abril Completando dez anos de carreira e vivendo um momento profissional muito especial, as irmãs, Maiara... Portal Veloz|Do R7 05/04/2025 - 07h46 (Atualizado em 05/04/2025 - 07h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Completando dez anos de carreira e vivendo um momento profissional muito especial, as irmãs, Maiara & Maraisa, comemoraram o sucesso da turnê iMEMsidão, do navio Maiara & Maraisa em Alto-Mar e anunciaram uma nova edição do projeto: Maiara & Maraisa In Concert! O espetáculo chega em Campinas e estreia um formato inédito pela primeira vez no interior paulista. A apresentação vai acontecer durante o festival Multi Arena no dia 30 de abril no estacionamento do Shopping Iguatemi. Os portões abrem às 17h. A realização do show é da Multi Produtora.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre este espetáculo imperdível!

Leia Mais em Portal Veloz:

Idoso é encontrado sem vida em residência de Limeira

Placa de gesso cai em shopping de Limeira; por sorte, ninguém ficou ferido

Família encontra corpo desconhecido durante exumação em cemitério de São Paulo