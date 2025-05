Maio Amarelo será lançado nesta quarta (7) no Shopping Parque das Bandeiras em Campinas Foto: Prefeitura de CampinasChamando a atenção da população sobre a preservação da vida no trânsito,... Portal Veloz|Do R7 07/05/2025 - 09h27 (Atualizado em 07/05/2025 - 09h27 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasChamando a atenção da população sobre a preservação da vida no trânsito, o movimento Maio Amarelo terá o lançamento da programação de 2025 nesta quarta-feira, 7 de maio, às 10h, no Shopping Parque das Bandeiras. A abertura da programação contará com a presença do prefeito Dário Saadi; do presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), Vinicius Riverete; e do secretário municipal de Transportes, Fernando de Caires.

