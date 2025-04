Maio terá bandeira amarela de energia; veja dicas para economizar na conta Foto: Divulgação / Neoenergia Elektro A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou na última... Portal Veloz|Do R7 29/04/2025 - 10h41 (Atualizado em 29/04/2025 - 10h41 ) twitter

Foto: Divulgação / Neoenergia Elektro A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou na última sexta-feira (25) que haverá cobrança extra nas contas de luz em maio. O anúncio ocorreu devido a redução das chuvas em razão da transição do período chuvoso para o período seco do ano. As previsões de chuvas e vazões nas regiões dos reservatórios para os próximos meses ficaram abaixo da média. A mudança de bandeira significa que os consumidores de energia elétrica terão custo de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.

