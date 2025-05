Maior repasse de ICMS de maio garante aos municípios paulistas mais de R$ 1,5 bilhão Foto: Governo de SPA população dos 645 municípios paulistas comemora, nesta terça-feira (27), o depósito na... Portal Veloz|Do R7 27/05/2025 - 10h57 (Atualizado em 27/05/2025 - 10h57 ) twitter

Foto: Governo de SPA população dos 645 municípios paulistas comemora, nesta terça-feira (27), o depósito na conta das prefeituras do maior repasse de ICMS de maio. O valor é de R$ 1,53 bilhão, arrecadado entre os dias 19/05 e 23/05, e que já chega aos cofres públicos com o devido desconto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Saiba mais sobre como esse repasse impacta os municípios no Portal Veloz. consulte a matéria completa.

