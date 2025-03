Mais de 100 pacientes de Itu serão atendidos em Mutirão de Catarata Foto: Prefeitura de ItuUm total de 120 pacientes será contemplado com cirurgias de catarata durante... Portal Veloz|Do R7 21/03/2025 - 12h46 (Atualizado em 21/03/2025 - 12h46 ) twitter

Foto: Prefeitura de ItuUm total de 120 pacientes será contemplado com cirurgias de catarata durante o Mutirão promovido pela Secretaria Municipal de Saúde nos próximos dias 21 e 23. As cirurgias serão realizadas no Hospital Municipal de Itu (HMI) e beneficiarão pacientes que estavam aguardando o procedimento cirúrgico, após consultas oftalmológicas na rede municipal de saúde.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

