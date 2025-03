Mais de 100 pessoas participam da segunda edição do Emprega Holambra Foto: Prefeitura de Holambra132 holambrenses participaram, no último sábado, dia 22 de março, da segunda... Portal Veloz|Do R7 26/03/2025 - 09h46 (Atualizado em 26/03/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de Holambra132 holambrenses participaram, no último sábado, dia 22 de março, da segunda edição do Emprega Holambra, feirão de empregos que ocorreu na Escola Municipal Imigrantes. A iniciativa foi resultado de parceria entre a Prefeitura e a empresa Meraki Gestão de Pessoas. O objetivo foi aproximar quem busca um emprego daqueles com vagas disponíveis para admissão. 23 empresas participaram da ação e mais de 100 oportunidades foram disponibilizadas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse importante evento!

Leia Mais em Portal Veloz:

Rio Claro registra 66 casos de dengue em apenas quatro dias; cidade soma 1.580 casos

Morte suspeita por dengue está sendo investigada em Iracemápolis

Homem é detido com 121 porções de drogas na cueca próximo a um Centro de Educação Infantil em Sorocaba