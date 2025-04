Mais de 1,2 mil vagas de emprego estão disponíveis no Desenvolve Santa Bárbara O Desenvolve Santa Bárbara oferece 1.271 vagas de emprego ao trabalhador (a). São oportunidades para... Portal Veloz|Do R7 26/04/2025 - 09h41 (Atualizado em 26/04/2025 - 09h41 ) twitter

Portal Veloz

O Desenvolve Santa Bárbara oferece 1.271 vagas de emprego ao trabalhador (a). São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Saiba mais sobre essas oportunidades e como se candidatar no Portal Veloz.

