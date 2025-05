Mais de 1,3 milhão de eleitores paulistas correm risco de ter título cancelado O prazo para resolver a situação termina na próxima segunda-feira O estado de São Paulo... Portal Veloz|Do R7 14/05/2025 - 22h24 (Atualizado em 14/05/2025 - 22h24 ) twitter

Portal Veloz

O prazo para resolver a situação termina na próxima segunda-feira. O estado de São Paulo registra mais de 1,3 milhão de eleitores com pendências no título de eleitor, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP). O motivo: a ausência nas urnas por três turnos consecutivos sem justificativa ou regularização.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para ler a matéria completa e entender todas as implicações dessa situação!

