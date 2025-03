Mais de 700 vagas serão oferecidas na Ação de Empregabilidade da Mulher de Piracicaba Com o objetivo de ampliar o acesso das mulheres ao mercado de trabalho e fomentar... Portal Veloz|Do R7 25/03/2025 - 08h26 (Atualizado em 25/03/2025 - 08h26 ) twitter

Com o objetivo de ampliar o acesso das mulheres ao mercado de trabalho e fomentar a inclusão e a autonomia financeira, a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, promove nesta terça-feira (25), das 10h às 14h, a Ação de Empregabilidade da Mulher. A iniciativa, que acontece no Varejão Municipal do Centro, contará com a participação de mais de 40 empresas e oferecerá mais de 700 oportunidades exclusivas para o público feminino. Para participar, é necessário levar documento de identidade (RG), CPF e cópias do currículo impresso.

Não perca a chance de transformar sua vida profissional! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

