Maneva celebra turnê de 20 anos com show em Campinas Em celebração às duas décadas de carreira, a banda Maneva anuncia a sua nova turnê.... Portal Veloz|Do R7 28/03/2025 - 10h46 (Atualizado em 28/03/2025 - 10h46 )

Em celebração às duas décadas de carreira, a banda Maneva anuncia a sua nova turnê. Chamada “Maneva, 20 anos, Origem”, a série de shows abraçará a sua trajetória e proporcionará encontros emocionantes com os seus fãs Brasil afora. No dia 8 de julho a banda desembarca na cidade de Campinas para uma apresentação memorável. O show vai acontecer no Gate22. A realização é da Oceania Eventos.

Não perca a chance de saber mais sobre essa celebração incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

