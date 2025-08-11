Manifestações em quatro cidades pedem ampliação da licença-paternidade CoPai/Divulgação Manifestações e passeatas realizadas simultaneamente neste sábado (9) em São Paulo, em Brasília, no... Portal Veloz|Do R7 11/08/2025 - 08h37 (Atualizado em 11/08/2025 - 08h37 ) twitter

CoPai/Divulgação Manifestações e passeatas realizadas simultaneamente neste sábado (9) em São Paulo, em Brasília, no Recife e no Rio de Janeiro reuniram pais, mães e crianças para chamar a atenção para a necessidade de aumentar a licença-paternidade para 30 dias. Os atos foram organizados pela Coalizão Licença Paternidade (CoPai), que chama a atenção para o fato de que os cinco dias de licença-paternidade eram para ser temporários, mas em 37 anos não houve regulamentação.

