Manifestações em quatro cidades pedem ampliação da licença-paternidade
CoPai/Divulgação Manifestações e passeatas realizadas simultaneamente neste sábado (9) em São Paulo, em Brasília, no Recife e no Rio de Janeiro reuniram pais, mães e crianças para chamar a atenção para a necessidade de aumentar a licença-paternidade para 30 dias. Os atos foram organizados pela Coalizão Licença Paternidade (CoPai), que chama a atenção para o fato de que os cinco dias de licença-paternidade eram para ser temporários, mas em 37 anos não houve regulamentação.
Para saber mais sobre essa importante mobilização e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
