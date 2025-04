Manutenção em rede de energia elétrica interrompe atendimento telefônico do Saae/Sorocaba no sábado (26) Foto: Prefeitura de SorocabaO Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba informa sobre... Portal Veloz|Do R7 23/04/2025 - 09h46 (Atualizado em 23/04/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de SorocabaO Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba informa sobre a realização, no próximo sábado (26), de manutenção preventiva na rede de energia elétrica na região do Centro Operacional, no Jardim Ibiti do Paço, por parte da concessionária distribuidora. Por esse motivo, das 12h10 às 18h10, os telefones 0800 770 11 95 (ligação gratuita) e 3224 5800, estarão temporariamente fora de operação. De acordo com a empresa de energia, a ação tem como objetivo promover melhorias na rede elétrica de distribuição.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as alternativas de atendimento durante a manutenção!

Leia Mais em Portal Veloz:

‘Dia do Flashback’ será votado pelos vereadores de Sumaré nesta quarta-feira (23)

Fundo Social de Sumaré reforça campanha de arrecadação de roupas e leite para famílias em situação de vulnerabilidade

1 ano após tragédia no Sul, 1 em cada 3 cidades segue sem proteção contra enchentes