Manutenção emergencial no sistema de captação pode afetar abastecimento de água em Santa Bárbara nesta terça (26) Foto: DAE/SBOO Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Santa Bárbara d’Oeste informou que irá... Portal Veloz|Do R7 25/08/2025 - 12h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 12h00 ) twitter

Foto: DAE/SBOO Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Santa Bárbara d’Oeste informou que irá realizar uma manutenção emergencial no sistema de captação de água da cidade nesta terça-feira (26). O serviço está programado para ocorrer entre 6h e 18h, e poderá afetar o abastecimento em todos os bairros do município durante esse período.

