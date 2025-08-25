Logo R7.com
Manutenção emergencial no sistema de captação pode afetar abastecimento de água em Santa Bárbara nesta terça (26)

Foto: DAE/SBOO Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Santa Bárbara d’Oeste informou que irá realizar uma manutenção emergencial no sistema de captação de água da cidade nesta terça-feira (26). O serviço está programado para ocorrer entre 6h e 18h, e poderá afetar o abastecimento em todos os bairros do município durante esse período.

