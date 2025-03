Manutenção no asfalto em rua do Parque dos Ipês é realizada nesta segunda (24) em Jaguariúna Foto: Prefeitura de JaguariúnaA Secretaria de Obras e Serviços de Jaguariúna realiza nesta segunda-feira (24),... Portal Veloz|Do R7 24/03/2025 - 12h06 (Atualizado em 24/03/2025 - 12h06 ) twitter

Foto: Prefeitura de JaguariúnaA Secretaria de Obras e Serviços de Jaguariúna realiza nesta segunda-feira (24), manutenção no asfalto da Rua Darcy de Campos Souza, no bairro Parque dos Ipês. Segundo a secretaria, devido às fortes chuvas que caíram na cidade neste domingo, houve infiltração de água no asfalto, que cedeu formando uma cratera no local. A via permanecerá interditada ao tráfego até a conclusão da obra, que está prevista para ocorrer ainda hoje. Por isso, os motoristas devem evitar trafegar pelo local.

