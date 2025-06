Manutenção suspende atendimento na farmácia da UBS Campo Belo na próxima segunda (9) em Limeira Foto: Prefeitura de LimeiraA farmácia da Unidade Básica de Saúde (UBS) Campo Belo ficará fechada... Portal Veloz|Do R7 06/06/2025 - 08h16 (Atualizado em 06/06/2025 - 08h16 ) twitter

Foto: Prefeitura de LimeiraA farmácia da Unidade Básica de Saúde (UBS) Campo Belo ficará fechada na próxima segunda-feira (9) para manutenção. Em caso de retirada de medicamentos da cesta básica, as unidades mais próximas são a UBS Cecap (Av. Fausto Esteves dos Santos, s/nº) e a UBS Novo Horizonte (Rua Nelson Ferraz da Silva, s/nº). Já em relação à retirada dos medicamentos controlados (psicotrópicos), as alternativas são a UBS Vista Alegre (Rua Alberto Pelegrino, s/nº) e a Farmácia de Saúde Mental/Alto Custo (Rua Desembargador Júlio César da Silveira, 1.114, no Jd. Santa Lina). O atendimento na farmácia da UBS Campo Belo será retomado normalmente na terça-feira (10).

