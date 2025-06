Maratona do Rio termina com recorde de inscrições e vitórias inéditas Lucas de Oliveira/Divulgação Neste domingo, 22 de junho, a 23ª edição da Maratona do Rio... Portal Veloz|Do R7 23/06/2025 - 08h16 (Atualizado em 23/06/2025 - 08h16 ) twitter

Lucas de Oliveira/Divulgação Neste domingo, 22 de junho, a 23ª edição da Maratona do Rio chegou ao seu fim. Quatro dias de provas e com um público que fez história. Foram 60 mil inscritos para se aventurarem nos diferentes percursos pela cidade do Rio de Janeiro. Um aumento de 33% em relação à última edição, que contou com 45 mil inscritos. Além disso, o evento contou com uma programação voltada para um verdadeiro festival do esporte, da cultura e de um estilo de vida.

