Marco Luque retorna a Americana com seu novo show “É disso que eu tô falando”

Após 3 anos de estrada com o espetáculo “Dilatados”, o humorista Marco Luque traz para Americana seu novo show “É disso que eu tô falando”, que promete surpreender o público com textos inéditos para seus personagens icônicos: Jackson Faive, Mustafary, Mary Help e Silas Simplesmente. O espetáculo acontece sábado (17), às 21h, no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol). Os ingressos custam de R$ 60,00 a R$ 120,00 e podem ser retirados no site www.ingressodigital.com e na bilheteria do teatro, de terça-feira a sábado, das 9h às 17h.

