Marta lamenta falta de repercussão de vitória do Brasil: 'Destacam mais quando perde' Marta usou as redes sociais para comentar a vitória da seleção brasileira feminina no amistoso contra... Portal Veloz|Do R7 10/04/2025 - 08h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 08h26 )

Marta usou as redes sociais para comentar a vitória da seleção brasileira feminina no amistoso contra os Estados Unidos, na noite de terça-feira (8). O Brasil quebrou um tabu de 10 anos sem superar as adversárias na casa delas.

