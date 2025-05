Masp discute histórias da ecologia com mostras de Monet e Krajcberg Claude Monet No ano em que discute as Histórias da Ecologia, tema escolhido para todo... Portal Veloz|Do R7 16/05/2025 - 12h44 (Atualizado em 16/05/2025 - 12h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

No ano em que discute as Histórias da Ecologia, tema escolhido para todo este ano, o Museu de Arte de São Paulo (Masp) apresenta duas novas mostras exposições: uma dedicada ao pintor francês Claude Monet (1840-1926) e outra sobre o artista polonês, que viveu grande parte de sua vida no Brasil, Frans Krajcberg (1921–2017). As mostras podem ser visitadas pelo público a partir desta sexta-feira (16).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra mais sobre essas exposições fascinantes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Desemprego cresce em 12 estados no primeiro trimestre de 2025, diz IBGE

PAT disponibiliza 350 vagas de emprego em Americana

Programa Selo Social Sorocaba 2025 proporciona capacitação para integrantes de 86 organizações