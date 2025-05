MC Ryan visita estádio do XV de Piracicaba e se desculpa pelos danos ao gramado Foto: Reprodução/Redes sociaisO cantor MC Ryan SP esteve no Estádio Municipal Barão da Serra Negra,... Portal Veloz|Do R7 17/05/2025 - 10h43 (Atualizado em 17/05/2025 - 10h43 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes sociaisO cantor MC Ryan SP esteve no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP), na tarde desta sexta-feira (16), para se desculpar pessoalmente pelos danos causados ao gramado do local durante sua apresentação no último fim de semana. O episódio gerou grande repercussão nas redes sociais e preocupações sobre a condição do campo, que é utilizado pela equipe do XV de Piracicaba.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

