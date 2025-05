Médico e mãe são presos suspeitos de envenenar professora em Ribeirão Preto O caso ocorreu no dia 22 de março A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (06),... Portal Veloz|Do R7 06/05/2025 - 21h27 (Atualizado em 06/05/2025 - 21h27 ) twitter

O caso ocorreu no dia 22 de março. A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (06), o médico Luiz Antonio Garnica, de 38 anos, e sua mãe, Elizabete Arrabaça, de 67, suspeitos de envolvimento na morte da professora Larissa Rodrigues, de 37 anos, esposa do médico. O crime ocorreu em março deste ano, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

