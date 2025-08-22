Megaoperação em Americana resulta na apreensão de 183 armas de fogo Parte do arsenal estava escondida em cofres e compartimentos secretos, dissimulados na estrutura do prédio... Portal Veloz|Do R7 21/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 21/08/2025 - 22h38 ) twitter

Parte do arsenal estava escondida em cofres e compartimentos secretos, dissimulados na estrutura do prédio. Uma grande operação policial realizada nesta quinta-feira (21) resultou na apreensão de 183 armas de fogo em um imóvel localizado no bairro Santa Sofia, em Americana (SP).

Para mais detalhes sobre essa operação impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

