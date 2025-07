Megaterremoto associado a fluido que vaza do fundo do mar poderia ‘engolir solo’ em 2 metros nos EUA Reprodução/Universidade de Washington O risco de um megaterremoto na falha de Cascadia, na costa oeste dos Estados...

Reprodução/Universidade de Washington O risco de um megaterremoto na falha de Cascadia, na costa oeste dos Estados Unidos, voltou ao centro das atenções após a divulgação de um novo estudo publicado no mês passado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Segundo pesquisadores, um evento sísmico de grande magnitude pode não apenas provocar destruição imediata, mas também modificar de maneira permanente a geografia do litoral do Pacífico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes sobre esse estudo alarmante!

