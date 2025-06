Meio ambiente: Câmara Municipal de Limeira realiza ações de conscientização para 390 alunos A atividade foi ministrada pelo grupo Libertadores do Riso Na última semana, nos dias 25... Portal Veloz|Do R7 30/06/2025 - 19h17 (Atualizado em 30/06/2025 - 19h17 ) twitter

A atividade foi ministrada pelo grupo Libertadores do Riso Na última semana, nos dias 25 e 27 de junho, a Câmara Municipal de Limeira realizou uma atividade, organizada pela Escola Legislativa Paulo Freire, em comemoração ao Mês Municipal de Conscientização e Preservação do Meio Ambiente, instituído pela Lei Ordinária 6.837/2022, com a participação das escolas EMEIEF José Roberto Braz e CEIEF Rafael Affonso Leite, contemplando cerca de 390 alunos.

