Melhoria na iluminação em trecho da antiga Santos Dumont são solicitadas por vereador de Campinas

Foto: Câmara de CampinasO vereador Carmo Luiz (Republicanos) enviou uma indicação à Prefeitura solicitando que sejam adotadas medidas urgentes para a implantação e melhoria da iluminação pública na Rua Sérvulo Henrique Barreto, a antiga Rodovia Santos Dumont, nas proximidades da Feira do Rolo. De acordo com o texto do documento, a região tem enfrentado problemas de visibilidade e insegurança devido à iluminação precária, o que afeta diretamente pedestres e motoristas que circulam pela área, principalmente no período noturno. “A deficiência na iluminação contribui para a sensação de insegurança e pode favorecer a ocorrência de crimes”, justificou. O vereador também apontou o acúmulo excessivo de mato no entorno, o que compromete ainda mais a visibilidade e o bem-estar dos frequentadores da região. A indicação foi encaminhada ao Poder Executivo para que sejam adotadas as providências cabíveis junto ao setor responsável.

