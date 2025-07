Melhorias na iluminação da Avenida Arymana são solicitadas por vereador de Campinas Foto: Câmara de CampinasO vereador Mineiro do Espetinho (Podemos) protocolou uma indicação oficial solicitando à... Portal Veloz|Do R7 02/07/2025 - 09h16 (Atualizado em 02/07/2025 - 09h16 ) twitter

Foto: Câmara de CampinasO vereador Mineiro do Espetinho (Podemos) protocolou uma indicação oficial solicitando à Prefeitura de Campinas melhorias na iluminação pública da Avenida Arymana, no bairro Dom Pedro II, no distrito do Ouro Verde. O pedido foi motivado após moradores e comerciantes da região entrarem em contato com o gabinete do vereador, relatando a falta de visibilidade durante a noite, o que aumenta o risco de acidentes, assaltos e insegurança para quem transita pelo local.

Para mais detalhes sobre essa importante solicitação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

