Menino de 3 Anos morre após ser esquecido dentro de carro por 10 horas em Santa Catarina Criança foi encontrada sem vida pela madrasta, que alegou não ter percebido sua presença no... Portal Veloz|Do R7 26/04/2025 - 18h40 (Atualizado em 26/04/2025 - 18h40 ) twitter

Criança foi encontrada sem vida pela madrasta, que alegou não ter percebido sua presença no veículo; caso é investigado como homicídio culposo Um menino de apenas 3 anos e 10 meses foi encontrado morto dentro de um carro na tarde da última sexta-feira (25), no bairro Morada do Sol, em Videira (Santa Catarina). A criança foi esquecida pela madrasta dentro do veículo por cerca de 10 horas, segundo informações da Polícia Civil.

