Menor de 15 anos é apreendido com drogas no Ouro Branco; já soma nove passagens pela polícia Ao ser abordado, os guardas encontraram no interior do pacote 50 eppendorfs de cocaína e...

Portal Veloz|Do R7 23/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 23/07/2025 - 19h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share