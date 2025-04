Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 5,57% Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços... Portal Veloz|Do R7 22/04/2025 - 11h46 (Atualizado em 22/04/2025 - 11h46 ) twitter

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – considerado a inflação oficial do país – passou de 5,65% para 5,57% este ano. A estimativa está no Boletim Focus desta terça-feira (22), pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC), em Brasília, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos.

