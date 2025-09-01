Mercado Municipal de Campinas inicia nova fase com retorno gradual dos comerciantes ao prédio reformado
Foto: Prefeitura de CampinasO Mercado Municipal de Campinas entrou, nesta segunda-feira (1º), em uma nova etapa de funcionamento com a reabertura do prédio histórico após obras de revitalização. Cerca de 74 permissionários retornaram aos seus boxes dentro do edifício, o que representa aproximadamente 80% da ocupação total. A expectativa é de que todos os comerciantes estejam de volta ao espaço até a primeira quinzena de setembro.
