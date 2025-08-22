Mesa de Negociação não avança e governo ignora reivindicações dos servidores em Limeira Prefeitura de LimeiraO único ponto apresentado foi a indicação de Thiago Guimarães, novo Secretário de... Portal Veloz|Do R7 22/08/2025 - 19h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 19h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Prefeitura de LimeiraO único ponto apresentado foi a indicação de Thiago Guimarães, novo Secretário de Administração, para presidir a mesa. A reunião da Mesa de Negociação, realizada nesta quinta-feira (21), terminou sem avanços concretos para os servidores municipais. O único ponto apresentado foi a indicação de Thiago Guimarães, novo Secretário de Administração, para presidir a mesa — função que, historicamente, sempre esteve sob responsabilidade de representantes do governo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação!

Leia Mais em Portal Veloz:

ROMU flagra casal com drogas e apreende dinheiro em Limeira

FAM anuncia abertura do curso de Fonoaudiologia

São Paulo terá a maior ciclovia do Brasil com 73 km no Litoral Sul