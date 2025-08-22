Logo R7.com
Mesa de Negociação não avança e governo ignora reivindicações dos servidores em Limeira

Prefeitura de LimeiraO único ponto apresentado foi a indicação de Thiago Guimarães, novo Secretário de Administração, para presidir a mesa. A reunião da Mesa de Negociação, realizada nesta quinta-feira (21), terminou sem avanços concretos para os servidores municipais. O único ponto apresentado foi a indicação de Thiago Guimarães, novo Secretário de Administração, para presidir a mesa — função que, historicamente, sempre esteve sob responsabilidade de representantes do governo.

