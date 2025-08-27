Moção é protocolada em Limeira para que Lei Sansão se aplique a outros animais, como cavalos Foto: Câmara de LimeiraLegislação prevê prisão a quem comete maus-tratos somente contra cães e gatos... Portal Veloz|Do R7 27/08/2025 - 11h11 (Atualizado em 27/08/2025 - 11h11 ) twitter

Sessão Ordinária do dia 14.ago.23 Câmara Municipal de Limeira

Foto: Câmara de LimeiraLegislação prevê prisão a quem comete maus-tratos somente contra cães e gatos Após o caso de maus-tratos a um cavalo, que teve as patas decepadas ainda vivo em um ato de extrema crueldade, segundo Tatiane Lopes (Avante), a vereadora protocolou a Moção de Apelo Nº 232/2025 às autoridades competentes para ampliar a proteção legal da Lei Sanção (Lei Federal Nº 14.064/2020) a todas as espécies de animais, e não apenas a cães e gatos.

