Moção é protocolada em Limeira para que Lei Sansão se aplique a outros animais, como cavalos
Foto: Câmara de LimeiraLegislação prevê prisão a quem comete maus-tratos somente contra cães e gatos...
Foto: Câmara de LimeiraLegislação prevê prisão a quem comete maus-tratos somente contra cães e gatos Após o caso de maus-tratos a um cavalo, que teve as patas decepadas ainda vivo em um ato de extrema crueldade, segundo Tatiane Lopes (Avante), a vereadora protocolou a Moção de Apelo Nº 232/2025 às autoridades competentes para ampliar a proteção legal da Lei Sanção (Lei Federal Nº 14.064/2020) a todas as espécies de animais, e não apenas a cães e gatos.
